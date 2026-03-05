Президент БК ЦСКА высказался о тренерских сменах в клубах в течение сезона

Президент команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андрей Ватутин высказался о тренерских сменах в течение сезона.

– Как решиться на смену тренера по ходу сезона?

– Я очень сложно расстаюсь с людьми, особенно с людьми близкими, а тренер, безусловно, является человеком, с которым ты работаешь каждый день. Так или иначе он становится тебе близок. Всякое расставание с главным тренером – непростая история. В первый раз это вообще очень тяжело, но всегда есть причины, которые к этому приводят. Очень легко поддаться соблазну: я в домике, ничего не знаю, я тренера убрал, взял другого, пускай разбирается он. Я всегда повторяю фразу: любая отставка – это назначение. Уволить можно в любой день за что угодно – хороший результат, плохой результат – и найти этому какие-то объяснения.

Но это диагноз. Ты должен понимать, каким будет лечение. Поэтому прежде, чем производить какие-то перемены на тренерском мостике, нужно понимать, что, убрав икс, кто будет игреком. Это, конечно, всегда риск, но тем не менее, насколько велики основания рассчитывать на то, что человек, который приходит, особенно если речь идёт про середину сезона, вытянет твой корабль из шторма? Вообще, в жизни я стараюсь не принимать эмоциональных решений. Те эмоциональные решения, которые я принимал, как правило, оказывались неверными, — приводит слова Ватутина пресс-служба команды.