Президент БК ЦСКА назвал самое удивительное событие текущего сезона ЕЛ

Президент команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андрей Ватутин назвал матч с МБА-МАИ (109:106 ОТ) самым удивительным событием сезона-2025/2026.

– Самое удивительное событие сезона прямо сейчас?

– Не будем ходить далеко за примерами. Думаю, все те, кто ожидали нашу выездную игру с МБА-МАИ, вряд ли предполагали, что её сценарий сложится так, как это было в «Баскет-холле». Мы вели 18 очков, не хотели вспоминать известную фразу нашего бывшего тренера Димитриса Итудиса, который часто повторял, когда ЦСКА упускал 20-очковое преимущество, что баскетбол – это игра рывков. Подобного рывка от МБА, наверное, мало кто ожидал. Матч получился с оценкой «супер». Я готов снять шляпу перед МБА, в первую очередь перед тренерами, игроками, которые, проигрывая «-18», нашли в себе силы сделать такой рывок, не постеснялись не только бросать сумасшедшие трёхочковые, но и попадать.

Я всегда повторяю: уровень чемпионата оценивается не по тому, как играют между собой гранды, а как могут навязать – с уважением говорю это слово – середняки борьбу командам с большими бюджетами, лучшими составами и большими амбициями. Для лиги будет хорошо, если такие сюрпризы и зрелищные игры с непредсказуемым финалом продолжатся, — приводит слова Ватутина пресс-служба турнира.