Леброн Джеймс вышел на 1-е место в истории НБА по попаданиям с игры

Леброн Джеймс побил еще один важный рекорд.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал рекордсменом НБА по точным броскам с игры.

Когда Джеймс забросил с разворотом от лицевой линии за 12,3 секунды до конца первой четверти матча с «Наггетс», это было его третье попадание в игре и 15 838-е в карьере, что позволило ему обогнать Карима Абдул-Джаббара и выйти на первое место в истории НБА.

Джеймс ранее уже превзошел Абдул-Джаббара как самого результативного баскетболиста лиги 7 февраля 2023 года.

Следующая важная статистическая веха для 41-летнего Джеймса – рекорд Роберта Пэриша по количеству проведенных матчей в НБА (1611).

Леброн занимает второе место с 1606 встречами и может обогнать Пэриша 16 марта в матче против «Рокетс», если сыграет во всех предстоящих до этого момента играх.