Главный тренер сборной Беларуси не считает НБА баскетболом

Главный тренер мужской сборной Беларуси и помощник главного тренера команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Ростислав Вергун высказался о своём отношении к Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«НБА баскетболом в привычном для себя понимании не считаю. Это скорее шоу — не столько игра, сколько демонстрация индивидуального мастерства и атлетизма. Поскольку связал себя с профессией тренера, мне интереснее тактика, мысль, командные взаимодействия, а не просто наблюдать за тем, что конкретный игрок делает с мячом. Понимаю, что в НБА есть разные команды и разные тренерские философии, но в целом там очень большой акцент на нападении и индивидуальном мастерстве. Под них же заточены и правила. Если честно, даже не знаю, кто сейчас лидирует в НБА. Игры длятся долго, динамики, на мой взгляд, недостаточно, рекламных пауз очень много. Мне сложно относиться к этому серьёзно», — приводит слова Вергуна издание BetNews.