Названо местонахождение легионеров «Пармы», которые не могли покинуть ОАЭ

Американские легионеры «Бетсити Пармы» Террелл Картер и Джален Адамс, которые в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке не могли вылететь из Дубая (ОАЭ), добрались до Москвы. Об этом информирует пресс-служба команды.

«Террелл Картер и Джейлен Адамс благополучно добрались до Москвы. Сегодня туда отправляется основная команда, которой завтра предстоит выездной матч против МБА-МАИ. В столице Джейлен и Террелл присоединятся к тренировочному процессу. Сегодня туда отправляется основная команда, которой завтра предстоит выездной матч против МБА-МАИ. В столице Джейлен и Террелл присоединятся к тренировочному процессу», – говорится в сообщении клуба.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между МБА-МАИ и «Бетсити Пармой» состоится 7 марта. Его начало запланировано на 14:00 мск.