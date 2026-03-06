Фанаты заподозрили Дончича в разрыве с женой

Внимательные фанаты защитника «Лейкерс» Луки Дончича заметили странную активность в соцсетях его жены Анамарии Голтес. Девушка убрала посты с суперзвездой НБА, сторис под названием Love, а также закрепленный пост с предложением руки и сердца словенца.

© Sports.ru

Слухи о возможном разрыве начались еще в январе после того, как Анамария выложила подборку «итогов десятилетия», но Дончича на этих фотографиях не было.

Однако в субботу девушка все же поздравила звезду «Лейкерс» с днем рождения. Кроме того, они по-прежнему подписаны друг на друга в соцсетях. На данный момент пара не комментировала ситуацию.