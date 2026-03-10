Гилджес-Александер прокомментировал повторение 63-летнего рекорда в НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и разыгрывающий клуба «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер прокомментировал повторение рекорда легендарного американца Уилта Чемберлена.

Напомним, канадец стал первым после Чемберлена игроком в истории лиги, сумевший набрать более 20 очков в 126 матчах подряд. Отметим, что достижение Чемберлена держится уже 63 года.