В клубе НБА объяснили отмену совместного мероприятия со стриптиз-клубом

«Атланта» об отмене совместного мероприятия со стриптиз-клубом: «Стремимся отмечать лучшие и аутентичные стороны Атланты»

НБА отменила запланированный «Атлантой» вечер, посвященный известному в городе стриптиз-клубу Magic City, заявив, что это решение было принято в ответ на обеспокоенность, выраженную многими представителями лиги.

Клуб выступил с официальным заявлением.

«И хотя мы сильно разочарованы решением НБА отменить нашу акцию Magic City Night, все же полностью уважаем принятое решение. Как организация, мы по-прежнему привержены тому, чтобы отмечать лучшие и аутентичные стороны Атланты, то, что продолжает объединять и сближать нас всех», – говорится в сообщении «Хоукс».
