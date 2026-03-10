Агент Рыжов оценил вклад Демина в российский баскетбол после первого сезона в НБА

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ оценил первый сезон российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

© Пресс-служба "Бруклин Нетс"

Сегодня, 10 марта, стало известно, что 20-летний защитник пропустит остаток сезона из-за травмы левой ноги.

— Как вам первый сезон Егора в НБА?

— Его смело можно оценить как успешный. Егор смотрелся уверенно начиная с летней лиги, где я имел возможность наблюдать за его дебютом вживую. По сути, даже не было какого-то периода адаптации, было видно, что он чувствует себя на своём месте в сильнейшей лиге мира и не собирается это место кому-либо уступать. Самый большой его успех, по моему мнению, это то, что он заставил забыть критиков про нестабильность дальнего броска — и атаковал издали с шикарным для новичка процентом под 40.

— Какие перспективы видите в дальнейшем?

— Егор однозначно в течение ближайших 2-3 лет будет крепнуть физически, что позволит ему выдерживать долгие игровые отрезки в качестве основного игрока без спадов и, надеюсь, травм. Еще раз подчеркну — нагрузка на игроков современной НБА колоссальная, и выдержать её на протяжении долгого времени дано лишь избранным природой атлетам. Верю, что Егор входит в их число.

— Как считаете, вдохновил ли Дёмин юных баскетболистов в России? Показал, что дверь в НБА до сих пор открыта.

— Однозначно да! Вспоминаю себя подростком 90-х: одно дело, когда у тебя все стены дома завешаны плакатами Джордана, Баркли, полки ломятся от засмотренных до дыр видеокассет и баскетбольных журналов на каких угодно языках, кроме русского, и совсем другие эмоции, когда прочитал, что Сергей Базаревич подписал контракт с «Атлантой Хоукс». Сначала подумал: «это какой-то розыгрыш», а потом пришло понимание, как и всем занимающимся баскетболом мальчишкам и девчонкам, что пусть и небольшая, но возможность попасть туда есть у каждого… Уверен, что каждая игра Демина, каждое красивое попадание или хорошее интервью в прессе «приводят» несколько ребят в баскетбольные секции по всей стране.