Лука Дончич оштрафован за неподобающий жест в адрес судьи

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич оштрафован на 50 тысяч долларов за неподобающее поведение в адрес судьи.

Инцидент произошел в третьей четверти матча 9 марта, в котором «Лейкерс» обыграли «Нью-Йорк» со счетом 110:97. Дончич продемонстрировал характерный «денежный» жест, намекая на возможный подкуп арбитров.

Лига признала действия словенского разыгрывающего несоответствующими профессиональным стандартам.