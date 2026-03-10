Лука Дончич оштрафован за неподобающий жест в адрес судьи

Лука Дончич оштрафован на 50 000 долларов за неподобающий жест в адрес судьи
Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич оштрафован на 50 тысяч долларов за неподобающее поведение в адрес судьи.
Инцидент произошел в третьей четверти матча 9 марта, в котором «Лейкерс» обыграли «Нью-Йорк» со счетом 110:97. Дончич продемонстрировал характерный «денежный» жест, намекая на возможный подкуп арбитров.
Лига признала действия словенского разыгрывающего несоответствующими профессиональным стандартам.
