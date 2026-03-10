«Майк Тайсон боялся, когда выходил на ринг». Чемпион НБА Йокич — об игровом менталитете

Чемпион НБА из Сербии Никола Йокич, представляющий клуб «Денвер Наггетс», высказался о своём подходе к матчам, проведя сравнение с легендарным Майком Тайсоном.

«Майк Тайсон, когда выходил на ринг, боялся своего соперника. Именно когда он шёл к рингу. Как только он оказывался на ринге, всё было иначе. Почему я должен думать иначе? Если Майк Тайсон боялся своего соперника перед боем, а он намного круче меня… Я знаю, это другой вид спорта. Но, как я уже сказал, у меня есть тот же страх или недовольство собой, когда всё начинается. Когда всё заканчивается, конечно, я с холодной головой всё анализирую, а во время игры я чувствую себя очень комфортно. Я в своей стихии. Я думаю, это то, что движет мной. Это подталкивает меня, потому что ты знаешь, что можешь лучше. Я ожидаю от себя большего. Во мне присутствует боязнь неудачи. Поэтому не могу утверждать, что у меня нет страха. Он есть. Но я бы не назвал это именно страхом неудачи, потому что я проигрывал много важных игр и выигрывал много таких же матчей. Но это чувство всегда присутствует. Я не боюсь промахнуться, но напряжение всегда со мной. Я сыграл, не стыжусь сказать, может быть, 800 или 1000 игр в своей жизни, и даже сегодня, когда я выхожу на площадку, у меня эйфория и дрожь. Думаю, любой игрок, который не чувствует этого, должен сменить вид спорта. Это моё мнение. Если у тебя нет этого чувства напряжения, этого предвкушения», — сказал Йокич на YouTube-канале X&O's CHAT.