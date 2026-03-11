Дончич расстался с невестой

Атакующий защитник клуба НБА «Лос‑Анджелес Лейкерс» Лука Дончич расстался со своей невестой — моделью Анамарией Голтес.

Баскетболист участвует в судебном споре за опеку над двумя дочерьми.

- Я люблю своих дочерей больше всего на свете и делал всё возможное, чтобы они могли быть со мной в США во время сезона, но это оказалось невозможным. Недавно я принял трудное решение расстаться с моей невестой. Всё, что я делаю, — для счастья моих дочерей, и я всегда буду бороться за то, чтобы быть с ними и дать им лучшую жизнь, которую могу, — цитирует слова Дончича ESPN.

Дончич сделал предложение Голтес в июле 2023 года, официального брака между ними не было.