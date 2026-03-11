УНИКС разорвал контракт с американцем

Казанский УНИКС расторг контракт с американским защитником Си Джей Брайсом. Об этом после матча с МБА-МАИ сообщил главный тренер команды Велимир Перасович.

© Единая лига ВТБ

«Нет, он вне команды, мы разорвали с ним контракт. Его не будет», — приводит слова Перасовича телеграм-канал «Перехват», отвечая на вопрос о возможном возвращении игрока в этом сезоне.

Брайс не выходил на паркет с середины ноября из-за травмы. Всего в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ 28-летний американец провёл восемь матчей, набирая в среднем 10,4 очка, 4,4 подбора и 3,5 передачи за 27,5 минуты. Во всех встречах он выходил в стартовом составе.

Перасович также подтвердил, что клуб уже приступил к поискам нового легионера.