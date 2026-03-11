Американский баскетболист побил рекорд Коби Брайанта

Американский центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо набрал 83 очка в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Вашингтон Уизардс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 11 марта, и завершилась со счетом 150:129 в пользу «Майами». Адебайо побил рекорд результативности для НБА в одном матче в XXI веке. Он принадлежал бывшему игроку «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту и был установлен в 2006 году в игре с «Торонто Рэпторс» (81 очко).

Адебайо также вышел на второе место по числу очков за один матч за всю историю НБА. Рекорд принадлежит центровому Уилту Чемберлену, который в 1962 году в составе «Филадельфия Уорриорс» набрал 100 очков в игре с «Нью-Йорк Никс».

28-летний Адебайо выступает за Майами с 2017 года. Он трижды принимал участие в Матче всех звезд НБА, а в составе сборной США стал двукратным олимпийским чемпионом.