Баскетболист «Зенита» выбыл на месяц

32-летний российский баскетболист Дмитрий Узинский, выступающий на позиции форварда в команде Единой лиги ВТБ «Зенит», выбыл на срок от двух до четырёх недель в связи с травмой левой ноги, полученной во вчерашнем матче с «Пармой», который завершился со счётом 74:64 в пользу сине-бело-голубых. Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

© БК "Зенит"

Согласно официальной информации, у Узинского диагностировано мышечное повреждение левой голени.

В текущем сезоне Единой лиги Дмитрий принял участие 27 матчах. В среднем за игру российский форвард набирает 2,7 очка, делает 1,6 подбора и 0,7 блок-шота.