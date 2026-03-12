«Нью‑Йорк» на выезде обыграл «Юту»

«Нью‑Йорк Никс» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного сезона НБА.

Встреча в Солт‑Лейк‑Сити завершилась со счетом 134:117 (26:41, 30:24, 40:29, 38:23) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал баскетболист хозяев Брайс Сенсабо, набравший 29 очков. У «Никс» 28 очков в активе Джалена Брансона.

«Нью‑Йорк» с 42 победами в 67 матчах занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Юта» (20 побед в 66 матчах) идет 14‑й на Западе.

Результаты других матчей:

«Орландо Мэджик» — «Кливленд Кавальерс» — 128:122,

«Нью‑Орлеан Пеликанс» — «Торонто Рэпторз» — 122:111,

«Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс» — 129:93,

«Сакраменто Кингз» — «Шарлотт Хорнетс» — 109:117,

«Лос‑Анджелес Клипперс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 153:128.