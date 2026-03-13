Россиянин из ЦСКА может установить рекорд Единой лиги ВТБ

Такое встречается крайне редко. Антон Астапкович может переписать историю.

На первый взгляд, штрафной бросок кажется скучным, базовым и почти автоматическим элементом игры. Не таким эффектным, как данк или дальнее попадание. Однако именно броски такого рода зачастую решают судьбу равных концовок и приносят командам победы. Ярчайший пример — недавний исторический матч в НБА, в котором Бэм Адебайо набрал невероятные 83 очка против «Вашингтон Уизардс». 36 из них были добыты именно со штрафной линии. В Единой лиге ВТБ прямо сейчас рождается свой снайперский феномен — Антон Астапкович. Об этом и поговорим.

У 32-летнего баскетболиста в этом сезоне уникальная статистика — 100% реализации с линии. Гуру статистики Дмитрий Колинов обратил внимание, что на данный момент форвард ЦСКА реализовал 33 из 33 попыток. Теоретически, если Антон больше не исполнит ни одного штрафного до конца чемпионата, он уже обеспечит себе место в истории. До этого лучшим результатом в отдельно взятом сезоне владел Роберт Джонсон. В сезоне-2020/2021 американец выступал за пермскую «Парму» и тогда реализовал 28 из 28 штрафных. Астапкович уже преодолел эту планку. Список игроков, завершивших сезон без единого промаха с линии штрафных бросков, в истории лиги совсем короткий. И на данный момент россиянин с белорусскими корнями — один из них.

Такая стабильность особенно впечатляет на фоне статистики современного баскетбола. В среднем за матч команды топовых чемпионатов встают на линию около 20-25 раз, а общая доля очков, набранных со штрафной линии, нередко достигает 20%. А в концовках игр часто становится ещё выше. В условиях, когда судьбу встреч всё чаще решает один точный бросок, наличие в составе игрока, гарантирующего 100-процентный результат — колоссальное стратегическое преимущество.

Достижение Астапковича уже впечатляет, но можно выйти за пределы локальных рекордов и посмотреть, что там у других. Показатели россиянина действительно так хороши, что уже позволяют конкурировать и с лидерами прочих европейских первенств. И если отталкиваться от всей картины, то на данный момент Астапкович уступает лишь защитнику литовского «Нептунаса» Харрисону Клири. Примечательно, что оба игрока сохраняют идеальную точность в своих чемпионатах, хотя и допустили по одной осечке в других турнирах: Антон промахнулся в матче Winline Basket Cup, а Клири — в Еврокубке.

Топ-3 снайперов Европы в национальных чемпионатах на данный момент (со 100-процентной точностью):

Харрисон Клири («Нептунас») — 40/40; Антон Астапкович (ЦСКА) — 33/33; Ламар Стивенс («Париж») — 26/26.

На пути к абсолютному рекорду

Если заглянуть за рамки текущего розыгрыша и приплюсовать концовку прошлого сезона, снайперская серия Астапковича достигла внушительных 47 попаданий. По этому показателю форвард армейцев уже оставил позади и Клири, и Михаила Кулагина, который был лучшим в Европе на старте сезона, но остановился на 44 точных бросках. Сейчас Антон вплотную приблизился к «закрытому клубу» Единой лиги.

За всё время проведения турнира отметку в 50 и более реализованных штрафных подряд преодолевали лишь два признанных мастера — экс-армеец Нандо Де Коло и бывший игрок «Зенита» Райан Тулсон. Каждое новое появление Антона на линии теперь может принести не просто дежурные очки, а реальную возможность переписать историю лиги и установить планку, которая на долгие годы может стать недосягаемой. За этим точно интересно понаблюдать.