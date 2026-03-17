Гомельский раскритиковал БК ЦСКА после поражения в матче с УНИКСом

Авторитетный российский эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и московским ЦСКА. Встреча проходила в Казани завершилась победой хозяев площадки со счётом 86:80.

Гомельский признался, что не успел посмотреть матч, однако ознакомился со статистикой.

«ЦСКА безобразно сыграл в обороне и в чистую проиграл борьбу под щитами», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

В настоящий момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету армейцев 27 побед при трёх поражениях. УНИКС располагается на второй позиции (27 побед и четыре поражения).