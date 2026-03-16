Легендарный тренер «Партизана» госпитализирован из-за проблем с сердцем

Душко Вуйошевич госпитализирован из-за проблем с сердцем и пересаженной почкой
Как сообщает Sportklub, легендарный тренер «Партизана» Душко Вуйошевич был доставлен в одну из больниц Белграда из-за проблем с сердцем. Также были обнаружены проблемы с почками и сильное воспаление легких.
В мае Вуйошевичу сделали трансплантацию почки в Минске после многолетних сеансов диализа.
Согласно последней информации, сейчас тренер чувствует себя немного лучше, но врачи все еще борются за спасение его почки.
В 2010 году Вуйошевич возглавил московский ЦСКА, но был отправлен в отставку из-за неудачного старта в Евролиге.
Экс-хоккеист Рудаковский о «Ледниковом периоде»: «Его больше смотрят родители, бабушки и дедушки. Я должен был быть в паре с Щербаковой, с Туктамышевой познакомились в процессе»
17‑летняя горнолыжница Юлия Мельникова стала чемпионкой России в гигантском слаломе
Дмитриев о 0:2 от «Зенита»: «Спартак» должен был выигрывать. Перед вторым пенальти Ву блокировал передачу, нога шла по инерции – куда ее убрать?»