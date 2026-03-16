Яннис Адетокунбо получил серьезную травму

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо сообщил, что получил повреждение колена в матче регулярного чемпионата с «Индианой Пэйсерс» (134:123), состоявшемся 15 марта.

«Я просто поеду домой, посплю и посмотрю, как буду чувствовать себя завтра. Попробую потренироваться с весами. Если почувствую дискомфорт, тогда задумаюсь над тем, что делать дальше. На данный момент меня это особо не беспокоит», – сказал Адетокунбо в эфире ESPN.

Напомним, после 67 матчей «Милуоки» занимает 11-е место в зачёте Восточной конференции НБА.