Инсайдер раскрыл, от чего зависит будущее Леброна Джеймса в НБА

Авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания рассказал, какой фактор сыграет роль в принятии четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественником Леброном Джеймсом решения о завершении профессиональной карьеры.

«Леброн ещё не принял решение о том, будет ли он продолжать играть. В лиге и среди болельщиков Леброна считают, что он останется в команде как минимум ещё на один сезон. То, как «Лейкерс» завершат сезон, сыграет важную роль в будущем Леброна», — приводит слова Чарании аккаунт Fullcourtpass в социальной сети Х.

В текущем сезоне лиги Джеймс принял участие в 46 матчах. В среднем за игру он набирает 21,3 очка, делает 5,7 подбора и отдаёт семь передач.