Лука Дончич и Бэм Адебайо стали лучшими игроками недели в НБА

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич и центровой «Майами» Бэм Адебайо признаны лучшими игроками 21-й недели регулярного чемпионата на Западе и Востоке соответственно.

На прошедшей неделе Дончич набирал в среднем 37,3 очка, 10,7 подбора и 11 передач за игру, а «Лейкерс» выиграли все три матча.

Адебайо отметился 83 очками в матче с «Вашингтоном», а его средние показатели за неделю составили: 41,3 очка, 8 подборов и 2,3 перехвата за игру. «Хит» завершили неделю с результатом 2-1.