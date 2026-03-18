«Спёрс» с 18 очками Вембаньямы одолели «Сакраменто»

Утром, 18 марта мск, на паркете «Голден Уан-центра» в Сакраменто (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сакраменто Кингз» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу со счётом 132:104. Это 18-я победа в 20 последних матчах для техасской команды.

Самым результативным игроком в составе победителей стал 22-летний центровой техасской команды француз Виктор Вембаньяма. В его активе 18 очков, восемь подборов и три передачи. Больше всех очков (32) в составе хозяев, как и в целом в матче, набрал французский центровой Максим Рейно.

В следующем матче «Сакраменто» встретится дома с «Филадельфией Сиксерс», а «Сан-Антонио» на своём паркете примет «Финикс Санз». Обе встречи состоятся 20 марта.