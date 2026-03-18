Стало известно, когда решится вопрос европейского проекта НБА в Милане

«Интер» опережает футбольный «Милан» в переговорах по приобретению «Олимпии»
Итальянская пресса сообщает, что футбольные «Милан» и «Интер» и баскетбольный «Олимпия Милан», скорее всего, определят будущего участника европейского проекта НБА до конца марта.
Наиболее вероятным считается приобретение одним из футбольных клубов «Олимпии» и участие в турнире на его базе. Это потребует дальнейших вложений в арену команды, нынешняя площадка баскетбольного «Милана» не удовлетворяет требованиям НБА.
По сведениям журналистов, американская инвестиционная компания Oaktree Capital, владеющая «Интером», продвинулась дальше в переговорах с «Олимпией».
В пользу «Милана» играет возможность размещения стадиона в Сан-Донато-Миланезе.
Европейская лига от НБА планируется к запуску в 2027 году.
