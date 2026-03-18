Матч Единой лиги ВТБ в Краснодаре перенесли

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" и "Пари Нижний Новгород" перенесен на другую дату. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

О новой дате и времени проведения матча будет сообщено позднее. Игра должна была состояться в Краснодаре 18 марта и начаться в 20:00 мск.

"Локомотив-Кубань" занимает четвертое место в Единой лиге ВТБ, команда одержала 21 победу при 11 поражениях. "Пари НН" идет на девятом месте турнирной таблицы, у команды 8 побед и 23 поражения.