УНИКС расторг контракт с легионером

Команда Единой лиги ВТБ УНИКС объявила о расторжении контракта с 29-летним американцем Си Джей Брайсом, выступающим на позиции защитника, о чём сообщила пресс-служба казанской команды.

Си Джей присоединился к УНИКСу перед стартом сезона-2025/2026 и за это время принял участие в восьми матчах, набирая в среднем за матч 10,4 очка, делая 4,4 подбора и 3,5 передачи при игровом времени 27.21.

Брайс не выходил на паркет с середины ноября из-за травмы.

«Благодарим Си Джея за профессионализм и самоотверженность! Желаем всего наилучшего в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

После 31 матча у казанцев 27 побед и четыре поражения. Они занимают второе место в таблице.