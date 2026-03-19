Защитник «Зенита» рассказал, что понял о баскетболе после 100 матчей в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и защитник «Зенита» Джонни Джузэнг поделился главным выводом, к которому пришёл после 123 матчей в североамериканской лиге.

— Ты сыграл в НБА 123 матча. Что главное ты понял о баскетболе после этого времени в сильнейшей лиге мира?

— Нужно просто конкурировать с игроками, против которых я играл всю жизнь, и со старшими игроками, за которыми наблюдал, когда рос.

Я и мы все очень конкурентоспособны. Мы подталкиваем друг друга и раскрываем лучшее друг в друге. Я бы сказал — всегда каждый из нас хочет быть лучшим и превосходить других, — сказал Джузэнг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.