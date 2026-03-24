Кирилл Попов покинет «Пари НН» и перейдёт в «Уралмаш»

27-летний российский форвард Кирилл Попов покинет клуб «Пари Нижний Новгород» и подпишет контракт с екатеринбургской командой «Уралмаш». Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват» со ссылкой на собственные источники.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ российский баскетболист принял участие в 32 матчах, из которых в 17 вышел в стартовой пятёрке. В среднем за игру Кирилл Попов набирает 11,8 очка, а также делает 4,4 подбора.

Кроме того, российский форвард принял участие в минувшем Матче звёзд Единой лиги, вышел в финал конкурса по броскам сверху, а также вошёл в символическую пятёрку «Финала четырёх» Кубка России.