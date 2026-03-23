Российский баскетболист стал лучшим игроком «Реала»

Егор Амосов стал лучшим игроком «Реала» U22 в победном матче с «Барселоной»
Российский форвард «Реала» Егор Амосов стал лучшим игроком команды в матче Liga U (U22) против «Барселоны».
Амосов набрал 25 очков и 13 подборов, реализовав 8 из 17 бросков с игры, 2 из 8 трехочковых и 7 из 7 штрафных. На его счету также 4 передачи при 5 потерях и 5 перехватов.
18-летний форвард выдал лучшие в матче показатели по очкам, подборам и рейтингу эффективности (35).
«Реал» впервые за сезон обыграл «Барсу» – 76:72.
Егор Амосов стал лучшим игроком «Реала» U22 в победном матче с «Барселоной»
«Реал» обжалует дисквалификацию Вальверде. Хавбеку грозит бан на 2 матча за «удар ногой с применением чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч»
Егор Амосов стал лучшим игроком «Реала» U22 в победном матче с «Барселоной»
Губерниев о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф: «Саша велик, но «Вашингтон» буксует. Грустно, должен быть симбиоз»