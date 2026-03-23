Эксперт назвал звезд НБА, на которых похож Демин

Журналист американского издания New York Post Брайан Льюис поделился мыслями о потенциале разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. По мнению обозревателя, у россиянина есть всё, чтобы стать выступать на самом высоком уровне.

«Он правда будет большим игроком. Часто слышу сравнения с Кевином Дюрантом, Джейсоном Тейтумом — и, честно говоря, я это полностью поддерживаю. У него много работы на средней дистанции, он агрессивно идёт в проход, отлично играет на быстром переходе, очень мощный физически, невероятный атлет. У него действительно есть всё, чтобы играть на самом высоком уровне», – говорится в материале обозревателя.