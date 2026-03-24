Президент РФБ призвал медиабаскетбольные клубы участвовать в Кубке России

Медиабаскетбольные клубы могут участвовать в Кубке России - соревнование открыто для таких команд. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

"Я не против их участия. Пожалуйста. Я за то, чтобы участвовало максимальное количество клубов. Если есть амбиции обыгрывать профессионалов - приходи. Кубок России открыт, и я призываю медийные команды пробовать свои силы, - сказал Кириленко. - Я часто слышу: "Да мы сильнее". Отлично, приходите, играйте с командами Единой лиги".

Победителем Кубка России 2026 года стал МБА-МАИ.