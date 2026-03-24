Инсайдер поделилась информацией о настроениях в НБА касательно Джеймса

Леброн Джеймс не получит от какой-либо команды зарплату в 50 млн долларов, но может остаться в «Лейкерс», если пойдет на понижение (Рамона Шелберн)
Во время дискуссии на шоу NBA Today, посвященной тому, сколько еще Леброн Джеймс сможет играть и каково его будущее в «Лейкерс», инсайдер Рамона Шелберн заявила, что, по ее мнению, ни одна команда не предложит ему контракт с зарплатой 50 миллионов долларов в год.
«Я думаю, что идея играть с зарплатой в 50 миллионов долларов где-либо, вероятно, ушла в прошлое. Но если он согласится играть за меньшие деньги и это будет соответствовать планам клуба, я считаю, что дверь для возвращения в «Лейкерс» открыта», – заявила Шелберн.
В данный момент Джеймс отыгрывает второй год двухлетнего контракта на сумму 101,35 миллиона долларов, который он подписал с «Лейкерс» в 2024 году. Тогда он взял примерно на 2,7 миллиона меньше максимально возможной суммы, которая составляла 104 миллиона.
В текущем сезоне 41-летний форвард набирает в среднем 21 очко, 5,9 подбора и 6,9 передачи.
Евгений Бабурин выбыл до конца сезона с травмой голеностопа
Ирина Привалова: «Думаю, что не далек тот день, когда мы увидим нашу команду и будем за нее болеть на международных соревнованиях»
Евгений Бабурин выбыл до конца сезона с травмой голеностопа
Ирина Привалова: «Думаю, что не далек тот день, когда мы увидим нашу команду и будем за нее болеть на международных соревнованиях»
