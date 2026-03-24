Баскетболист Бабурин не поможет «Пари НН» в оставшихся играх сезона

Как сообщает «Свободный агент», защитник «Пари НН» Евгений Бабурин получил травму голеностопа во время «Финала четырех» Кубка России во Владивостоке.

Бабурин пропустит оставшиеся матчи регулярного сезона. Учитывая положение нижегородцев в турнирной таблице (9-е место с отставанием в 4 победы от «Енисея»), попасть в плей-офф им будет тяжело.

В текущем сезоне 38-летний Бабурин отыграл 19 матчей, набирая в среднем 8,6 очка, 1,5 подбора и 2,4 передачи за 24,5 минуты на паркете.