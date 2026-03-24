Леброн Джеймс вспомнил, как впервые увидел игру Остина Ривза

«Выступал не как белый парень». Леброн вспомнил, как впервые увидел игру Остина Ривза
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда клуба из Калифорнии «Лос-Анджелес Лейкерс», вспомнил, как впервые увидел игру 27-летнего одноклубника и соотечественника Остина Ривза.
«После того как мы подписали с ним контракт, я пересмотрел множество его лучших моментов и игр [в NCAA] за «Уичито Стэйт», а потом и за «Оклахому». Первое, что я заметил, — это довольно забавно. Мы всегда об этом говорим. Он играл не как белый парень, совершенно иначе. У него была совсем другая манера игры. Я вырос на северо-востоке Огайо, так что в курсе, как играют белые парни», — приводит слова Джеймса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.