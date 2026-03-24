Российский баскетболист продолжит карьеру в Пуэрто-Рико

Российский центровой Виктор Лахин продолжит карьеру в Пуэрто-Рико. Клуб «Кангрехерос де Сантурсе» объявил о подписании 24-летнего игрока, который заменит травмированного Джейкоба Уайли.
Сезон в чемпионате Пуэрто-Рико только стартовал и продлится до августа. Контракт Лахина имеет краткосрочный характер, и он может покинуть команду раньше, если появится более выгодное предложение.
Примечательно, что одним из его партнеров станет бывший игрок НБА Малик Бизли, ранее отстраненный лигой из-за подозрений в ставках на матчи.
В текущем сезоне G-лиги центровой выступал за фарм-клуб «Оклахомы», набирая в среднем 10,4 очка и 7 подборов за 20,5 минуты.
