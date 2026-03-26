"Зенит" обыграл УНИКС и вышел в домашний "Финал четырех" Кубка Единой лиги

Питерский "Зенит" все-таки сыграет в домашнем "Финале четырех" Кубка баскетбольной Единой лиги. Это стало ясно после того, как подопечные черногорца Деяна Радоньича в гостях обыграли казанский УНИКС - 85:77.

Единая лига немного рискнула, объявив Санкт-Петербург городом, где определится первый обладатель Кубка Единой лиги. На тот момент "Зенит" путевку в "Финал четырех" себе не гарантировал.

Напомним, в турнире участвовало восемь команд, которые были разбиты на два квартета. Из каждой группы выходят по две лучших команды. В группе "В", где выступала питерская команда, все решалось в последнем матче.

"Зениту", чтобы попасть в "Финал четырех", нужно было в гостях обыграть УНИКС, который заранее практически гарантировал себе выход из группы. Подопечные черногорца Деяна Радоньича с задачей справились. Ключевой стала вторая четверть, в которой гости разгромили казанцев - 33:12. Оправиться от такого удара хозяева так и не смогли.

Самым результативным игроком на паркете стал американский зенитовец Ксавьер Мун с 27 очками. Он реализовал девять бросков из десяти с игры, в том числе все четыре попытки из-за трехочковой дуги.

За пределами "Финала четырех" в группе "В" остались екатеринбургский "Уралмаш", уступивший "Зениту" по дополнительным показателям, и "Игокеа" из Республики Сербской.

Из группы "А" точно вышел ЦСКА, который в полуфинале Кубка Единой лиги сыграет как раз с "Зенитом". За вторую путевку в очном матче поспорят пермская "Парма" и сербская "Мега". Встреча пройдет в Перми 31 марта.