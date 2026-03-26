Бельгиец из «Зенита» сравнил жизнь в Санкт-Петербурге и Казани

Центровой «Зенита» Исмаэль Бако сравнил жизнь в Санкт-Петербурге и Казани. В столице Татарстана с 2023-го по 2025-й он выступал за УНИКС.

— Ты уже больше месяца находишься в расположении «Зенита». Можешь сравнить жизнь в Петербурге и Казани?

— Это два разных города, но у обоих есть очень хорошие качества. В Казани мне было очень комфортно. Мне нравилась атмосфера Татарстана и люди, которых я встретил за эти два года. А здесь — новые ощущения, мне очень нравится стиль архитектуры, история и все эти реки. Думаю, летом здесь будет особенно красиво. Мне много говорили о белых ночах, так что с нетерпением их жду, – сказал Бако в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.