Французского баскетболиста ЦСКА отправили в больницу

Французский баскетболист ЦСКА Ливио Жан-Шарль госпитализирован в Москве, но в клубе надеются на его скорое возвращение в строй. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦСКА.

"Да, он в больнице, надеемся на скорое выздоровление", - сказал собеседник агентства. Причина госпитализации не уточняется.

Жан-Шарлю 32 года, он выступает за ЦСКА с 2022 года, в составе команды форвард стал двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Ранее он выступал за французский АСВЕЛ, испанскую "Уникаху" и греческий "Олимпиакос".