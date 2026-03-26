Легионер «Зенита» обозначил условие возвращения в Евролигу

Центровой «Зенита» Исмаэль Бако рассказал, при каком условии готов вернуться в Евролигу, отметив, что сейчас чаще смотрит хайлайты, чем матчи целиком. Сезон-2025/2026 бельгиец начинал в «Париже». В январе 2026-го перешёл в «Зенит».

— Продолжаешь следить за Евролигой? За кого болеешь? Кто твои фавориты?

— Да, в последнее время я чаще смотрю хайлайты, чем целые матчи. Это сложно, потому что я играл за «Париж», поэтому мне трудно поддерживать другую команду. Я всё ещё поддерживаю своих бывших партнёров по «Парижу» и желаю им пройти как можно дальше.

— Есть цель вернуться в Евролигу?

— Всё зависит от того, что будет дальше. Сейчас для меня главное — хорошо закончить сезон. Вернусь, только если предложение будет действительно стоящим. В остальном — посмотрим летом, – сказал Бако в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.