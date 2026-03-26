Легионер «Зенита» назвал отличия игры в Единой лиге и Евролиге

Центровой «Зенита» Исмаэль Бако сравнил стиль игры в Единой лиге ВТБ и Евролиге. Сезон-2025/2026 бельгиец начинал в «Париже». В клуб из Санкт-Петербурга перешёл в конце января этого года.

— Если сравнить Единую лигу ВТБ и Евролигу: в чём ключевое отличие именно для твоей позиции?

— Думаю, в скорости. Здесь, в России, темп игры немного медленнее, но многое сосредоточено на мастерстве защитников. А в Евролиге игра быстрее и немного агрессивнее, – сказал Бако в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

С 2023-го по 2025-й Бако выступал за казанский УНИКС.