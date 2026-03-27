Вембаньяма впервые в сезоне возглавил рейтинг MVP НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого лучшего игрока сезона-2025/2026. Первое место в списке впервые в сезоне занял центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, опередивший разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера.

Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 27 марта:

1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

3. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

4. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).

5. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).

6. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).

7. Джален Джонсон («Атланта Хоукс»).

8. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).

9. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).

10. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).