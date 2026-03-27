НБА представила три варианта изменения драфта

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила Совету управляющих три варианта изменения системы драфта, направленные на борьбу с «танкингом». Ожидается, что все предложения будут доработаны перед голосованием в мае. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

Первый вариант предусматривает расширение лотереи до 18 команд (с седьмого по 15-е место в каждой конференции). При этом 10 худших команд среди них получат равные 8% шанса на первый пик, а оставшиеся 20% будут распределены между командами, занявшими 11–18-е места. В рамках этой системы все 18 позиций драфта определяются посредством лотереи.

Во втором варианте предлагается лотерея на 22 команды с учётом результатов за два сезона. В неё попадут команды с 7-го по 15-е место, а также восемь клубов, вылетевших в первом раунде плей-офф (по четыре из каждой конференции). При этом вводится минимальный порог побед за сезон (например, 25). Если команда не достигает этого уровня, её позиция в лотерее корректируется в сторону худшего результата. Первые четыре пика разыгрываются, как и сейчас.

Третий вариант — концепция «5 на 5». Пять худших команд получают равные шансы на первый пик, при этом лотерея проводится за первые пять позиций драфта. Для участия вводится минимальный порог (например, 10 побед). Остальные команды распределяются вне топ-5 через отдельную жеребьёвку.