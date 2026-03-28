«Голден Стэйт» без Кэрри обыграл дома «Вашингтон»

В ночь с 27 на 28 марта мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» (Оклахома-Сити, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Вашингтон Уизардс». Хозяева выиграли встречу со счётом 131:126.

Самым результативным игроком матча стал центровой из Латвии Кристапс Порзингис («Уорриорз»). В его активе 28 очков, восемь подборов и три передачи.

Американский разыгрывающий хозяев Брэндин Подзиемски оформил даб-дабл из 22 очков и 10 подборов, также на его счету семь ассистов.

В составе гостей стоит выделить канадского лёгкого форварда Уилла Райли, который набрал 22 очка, а также совершил пять подборов и отдал пять результативных передач…

В следующих матчах команды сыграют в гостях: «Голден Стэйт Уорриорз» встретится с «Денвер Наггетс», а «Вашингтон Уизардс» сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс».