УНИКС победил «Локомотив‑Кубань» в матче Единой лиги

Казанский УНИКС одержал победу над краснодарским «Локомотивом‑Кубанью» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча в Казани завершилась со счетом 75:67 (16:17, 23:21, 18:18, 18:11). Самым результативным игроком матча стал защитник «Локомотива» Патрик Миллер, набравший 19 очков. У победителей 18 очков в активе тяжелого форварда Андрея Лопатина.

УНИКС с 29 победами и пятью поражениями занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги, «Локомотив‑Кубань» (23–12) идет четвертым.

Казанская команда в следующем матче 1 апреля примет «Самару», «Локомотив» 3 апреля сыграет дома с МБА‑МАИ.

В другом матче дня «Пари Нижний Новгород» на выезде обыграл саратовский «Автодор» — 77:73 (18:17, 17:23, 16:15, 26:18).

Прямые трансляции матчей Единой лиги смотрите на телеканалах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

