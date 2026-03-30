Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Голден Стэйт» в НБА

В ночь с 29 на 30 марта мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 116:93.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился сербский центровой Никола Йокич, на счету которого 25 очков, 15 подборов и восемь передач.

У гостей самым результативным игроком стал американский разыгрывающий Брэндин Подзиемски, у которого 23 очка, пять подборов и две передачи.

В следующем матче «Денвер» отправится в гости к «Юте», их игра состоится 2 апреля, а «Голден Стэйт» в тот же день примет «Сан-Антонио».