«Торонто» установил рекорд НБА

Баскетболисты «Торонто Рэпторс» в воскресном матче регулярного чемпионата НБА против «Орландо Мэджик» установили рекорд по очкам, набранным подряд, сообщается на сайте НБА.

Встреча в Торонто завершилась со счетом 139:87 в пользу хозяев. С седьмой минуты первой четверти до третьей минуты второй четверти баскетболисты «Торонто» набрали 31 очко подряд, «Орландо» на этом отрезке не заработал ни одного очка. Рывок 31:0 стал рекордным в истории НБА (с сезона‑1997/98, когда начали вести такую статистику).

Предыдущий рекорд принадлежал «Далласу», которому 2 декабря 2023 года удался рывок 30:0 в матче против «Оклахомы».