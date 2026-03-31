Вембаньяма сделал самый быстрый дабл‑дабл в истории НБА

Центровой «Сан‑Антонио Сперс» Виктор Вембаньяма установил рекорд НБА, оформив дабл‑дабл за кратчайшее игровое время в истории, сообщает ESPN.

Вембаньяма набрал 10 очков и сделал 10 подборов за 8 минут 31 секунду, проведенные на площадке. 22‑летний француз оформил дабл‑дабл на второй минуте второй четверти.

Прежний рекорд продержался 60 лет. Джим Вашингтон из «Сент‑Луис Хокс» сделал дабл‑дабл за девять минут в матче против «Нью‑Йорк Никс» 6 марта 1966 года.

«Сан‑Антонио» одержал победу со счетом 129:114, выиграл девятый матч подряд и сохраняет второе место в Западной конференции (57 побед/18 поражений). «Чикаго» (29/46) опустился на 12‑ю позицию Востока.