Браун — о состоянии после травмы: пытаюсь поймать ритм

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун прокомментировал своё состояние после возвращения на паркет, отметив, что продолжает набирать форму после пропуска двух матчей из-за тендинита ахиллова сухожилия.

«Чувствовал себя нормально. В целом всё неплохо. Было пару эпизодов, где я жёстко падал, но в целом нормально. Сейчас просто пытаюсь снова поймать ритм, вернуть баланс. Мне кажется, я промазал много лёгких бросков, даже из-под кольца. На меня это не похоже, но такое бывает — просто отпускаешь и идёшь дальше», — приводит слова Брауна аккаунт Celtics on CLNS в социальной сети X.

В последнем матче против «Атланты Хокс» Браун стал одним из самых результативных игроков «Селтикс», однако команда потерпела поражение (112:102). «Бостон» продолжает занимать второе место в Восточной конференции.