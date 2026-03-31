Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила финалистов награды за спортивное поведение по итогам сезона-2025/2026. Ежегодный приз вручается игроку, который лучше всего демонстрирует принципы честной игры, уважения к соперникам и соблюдение духа баскетбола на площадке.

В список финалистов вошли шесть игроков — по одному представителю от каждого дивизиона. Победитель будет определён голосованием действующих баскетболистов лиги.

Финалисты приза за спортивное поведение:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

2. Бэм Адебайо («Майами Хит»).

3. Деррик Уайт («Бостон Селтикс»).

4. Ти Джей Макконнелл («Индиана Пэйсерс»).

5. Эл Хорфорд («Голден Стэйт Уорриорз»).

6. Харрисон Барнс «Сан-Антонио Спёрс»