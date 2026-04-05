«Олимпиакос» нацелился на Коди Миллер-Макинтайра
«Олимпиакос» близок к подписанию многолетнего контракта с разыгрывающим Коди Миллер-Макинтайром.
По информации Backdoor Podcast, 31-летний американец, лидирующий в Евролиге по передачам, может покинуть «Црвену Звезду» ради выгодного предложения от греческого клуба.
Сербская команда намеревалась сохранить плеймейкера, но, по информации источника, предложение «Олимпиакоса» изменило ситуацию.
В текущем сезоне Евролиги Миллер-Макинтайр набирает в среднем 12,5 очка, 4,5 подбора и 7,4 передачи за игру.
